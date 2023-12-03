باحث: الانتخابات أظهرت ولاء وانتماء المصريين بالخارج لدولتهم

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أحمد بيومي، إن المصريين بالخارج لديهم وفرة معلوماتية ويقارنون ما يحدث بالمشهد الخارجي بالداخلي ويفهمون أكثر الجزء الخاص بالظروف العالمية المهيمنة فيما يخص معدلات التخضم المرتفعة والأوضاع الاقتصادية.

وأضاف بيومي خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن المصري في الخارج يلمس الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم والآثار المنعكسة على دولته وعلى مصر، ويرى بشكل أكبر معدلات الإنجاز في الدولة المصرية.

باحث: الانتخابات بالخارج فرصة جيدة لتعرف المصريين على بعضهم

وأكد أن سلوك المصريين في الخارج في التوجه إلى اللجان الانتخابية والمشاركة في الانتخابات أمر رائع جدًا، حيث يقطع العديد منهم آلاف الكيلومترات من أجل الوصول والإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن هذا المعيار الوحيد الذي يفرق بين المصري وغير المصري.

وأشار إلى أن الانتخابات في الخارج أظهرت حالة الولاء والانتماء للدولة المصرية والعاطفة التي تحركهم للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى أن الأسر المصرية تصطحب أطفالها لكي يتعلموا معنى الانتخابات.

كما أوضح أن المشاركة في الانتخابات بالخارج فرصة جيدة جدًا لتعرف المصريين على بعضهم، مؤكدًا أن زيادة الوعي لدى الجاليات المصرية أبرز ما لفت الانتباه.