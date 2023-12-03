الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لاستكمال أعمال محور حسب الله الكفراوي.. إغلاق كوبري شمال طرة بجنوب القاهرة

اغلاق كوبري شمال
اغلاق كوبري شمال طرة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إنه تقرر غلق كوبري شمال طرة أمام حركة السير (سيارات ـ مشاة)، بدأ من  منتصف الليل يوم السبت 2 ديسمبر الجاري.
 

وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في بيانها إلى أن الاغلاق جاء لاستكمال توسعات محور حسب الله الكفراوي، على أن تكون الطرق البديله شارع عبدالمنعم رياض وشارع كوتسيكا بمنطقة طرة

وفي سياق آخر، كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد تفقد، أمس، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

الانتهاء من إعداد كافة المقرات الانتخابية

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخب موزعون على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابي.

وأكد محافظ القاهرة على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية


وأشار إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

كوبري شمال طرة إغلاق محور حسب الله الكفراوى محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية والطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات اللجان للانتخابات الرئاسية بالأميرية

تشغيل كوبري العميد إبراهيم الرفاعي في القاهرة بعد انتهاء التطوير

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

تواصل أعمال إزالة مبنى حي دار السلام وسوق الساحل بمصر القديمة

القاهرة تسلم تجار سوق الساحل خطابات نقلهم إلى سوق العبور

بحضور البابا تواضروس.. نائب محافظ القاهرة يشهد تدشين كنيسة دير الملاك

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة صيدلي تسبب في وفاة عامل بالمنوفية

الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة