لاستكمال أعمال محور حسب الله الكفراوي.. إغلاق كوبري شمال طرة بجنوب القاهرة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إنه تقرر غلق كوبري شمال طرة أمام حركة السير (سيارات ـ مشاة)، بدأ من منتصف الليل يوم السبت 2 ديسمبر الجاري.



وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في بيانها إلى أن الاغلاق جاء لاستكمال توسعات محور حسب الله الكفراوي، على أن تكون الطرق البديله شارع عبدالمنعم رياض وشارع كوتسيكا بمنطقة طرة

وفي سياق آخر، كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد تفقد، أمس، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

الانتهاء من إعداد كافة المقرات الانتخابية

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخب موزعون على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابي.

وأكد محافظ القاهرة على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية



وأشار إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.