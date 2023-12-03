الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية والطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية، والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.
 وتابع محافظ الجيزة مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية من كوبري الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا، وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.
 

محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لساحات انتظار السيارات

وتفقد "راشد" المراحل النهائية لساحات انتظار السيارات والمنطقة التجارية والتى وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين. 

وخلال تفقد المحافظ لأعمال توسعة وتطوير الطريق على جانبَي الترعه وجه بسرعة الانتهاء من تحويل الكابلات الكهربائية والمرافق المتعارضة مع الأعمال لتنفيذ طبقة الرصف  بالشارع بالإضافة إلى تشجير وتجميل ورفع كفاءة الطريق البطئ  بالمريوطية مع سرعة رفع اي مخلفات او رتش نواتج الأعمال الجارية. 

 وتفقد القطاع الاخير للمشروع حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى والتي تشمل  أعمال  توسعة للطريق على جانبي الترعة وإقامة مواقف لسيارات السرفيس مدعمه بخطوط سير جديدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وساحات انتظار ونقاط خدمية وغرف للإدارة ومناطق استثمارية.

 تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية 

وخلال جولته شدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالإسراع من وتيره العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة محمد نور السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس بالمحافظة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
تطوير ترعة المريوطية ترعة فيصل المناطق الأثرية محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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