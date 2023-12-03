الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر ببكين: تواصل توافد أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم.. والعملية الانتخابية تجرى فى أجواء وطنية

إنتخابات الرئاسة
إنتخابات الرئاسة

أكد السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية  تسير بكل يسر في مقر السفارة في بكين والقنصلية العامة بمدينة شنغهاي لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن عملية الاقتراع تتم في أجواء وطنية وبطريقة منظمة خاصة مع حرص أبناء الجالية المصرية في الصين رغم برودة الطقس على التوافد للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم من منطلق الانتماء والارتباط الكبيرين بوطنهم الأم مصر.

وأضاف السفير عاصم حنفي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أن أفراد البعثة الدبلوماسية في السفارة المصرية ببكين والقنصلية العامة في شنغهاي حرصوا على تذليل كافة العقبات لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية المصرية من المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، حيث تواجدوا بشكل مستمر وعلى مدار الساعة طوال أيام الانتخابات؛ لتلقي الاتصالات والاستفسارات من أبناء الجالية بمختلف المناطق للإجابة على استفساراتهم وتوضيح كافة الإجراءات الخاصة بالمشاركة في العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إضافة إلى الاستمرار في تقديم كافة الخدمات المعتادة الأخرى الخاصة بالشئون القنصلية.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 كان قد بدأ أمس الأول الجمعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً على مدار اليوم واختيار المرشح الذي يرغب فيه عبر وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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آلاف المصريين أمام سفارتنا بالكويت للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

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إقبال كبير على انتخابات الرئاسة بالخارج في اليوم الثالث

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي قد أصدرت ضوابط محددة لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات حول العالم، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

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إقبال كبير على انتخابات الرئاسة بالخارج في اليوم الثالث

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