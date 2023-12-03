اللجنة العليا للانتخابات تحدد 6 لجان للمغتربين بالمنوفية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 6 لجان لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمحدد لها 3 أيام، بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر المقبل حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

6 لجان للمغتربين بالمنوفية

وأعلنت محافظة المنوفية عن أماكن التصويت للمغتربين، حيث تم تخصيص لجنة في شبين الكوم، ولجنتين في قويسنا لوجود عمالة كثيفة من المغتربين بالمنطقة الصناعية، كما حددت 3 لجان للمغتربين في مدينة السادات، حيث يوجد في المدينة الصناعية آلاف العمالة.

وجاء تشكيل اللجان في محافظة المنوفية كالآتي 12 لجنة رئيسية، بالإضافة إلى 500 مقر انتخابي، فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 574 لجنة فرعية لإدلاء 2851466 مواطنًا ممن يحق لهم التصويت، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية

ووجّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية، والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا برفع درجة التأهب بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.