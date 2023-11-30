محافظ المنوفية: ضبط 151 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضبط كمية قدرها 151 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة الصعبة لارتفاع أسعار السلع التي تمر بها البلاد، بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات المختصة، تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات لتجميعه كمية وقدرها 150 طن سكر مدعم مجهول المصدر لاستخدامه في تصنيع الحلوى، كما تم ضبط سيارة نقل بحوزتها (1) طن سكر مجهول المصدر بغرض بيعها في السوق السوداء.

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقًا للصالح العام.

يتم ذلك في إطار جهود محافظ المنوفية في التصدي لكل أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.