سيدة تخلع زوجها والسبب "بيتهمنى إني خدعته بأدوات التجميل"

“ دائم معايرتى بأنى سمراء وخدعته باستخدام أدوات التجميل “ بهذه الكلمات بدأت ”روان.م ” حديثها لـ"الدستور"، أثناء تحريرها دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه تحمل رقم ٦١١٨ لسنة ٢٠٢٣

وقالت "الزوجة" فى دعواها: أنا مثل أى فتاه تستخدم أدوات التجميل لأظهر أمام الجميع بشكل أفضل وبالأخص لأن عمرى تخطى الـ٢٧ سنة.

وتابعت: بعد زواجى مباشرة تفاجأت بتغير كبير فى معاملته لى وكأنه نادم على زواجه منى ومع أول معاتبة له لمعرفة سر تغيره اتهمنى بأننى خدعته لاستخدامى أدوات التجميل بشكل مبالغ فيه وظن بأننى بيضاء وفى الحقيقة اكتشف بأنى سمراء، وكان حلم حياته بأن يتزوج من فتاه شديدة البياض.

وتابعت روان: عشت معه شهور سيئة من سب وخلافات ومشاجرات دائمة حتى فاض بي الكيل، ولجأت لأكثر من طبيبة جلدية لمساعدتى فى تفتيح بشرتى لكنى اكتشفت بأن استخدام الكريمات ستستغرق وقت كبير، فأشارت على إحدى صديقاتى باستخدام الليزر لتفتيح بشرتى.

واستطردت: حاولت أخذ أموال منه أكثر من مرة لعمل الليزر لكنى فشلت فقمت ببيع جزء من مصوغاتى الذهبية وبدأت عمل جلسات التفتيح وأخبرتنى الطبيبة بأننى سأحتاج أكثر من جلسة.

وتابعت: علم زوجى عن طريق الصدفة عملى لجلسات الليزر وبسؤالى عن مصدر الأموال المدفوعة اعترفت له ببيعى جزء من مصوغاتى فانهال على بالضرب المبرح وأخذ ما تبقى من مصوغاتى وطردنى من منزل الزوجية، حاول أهلى إرجاعى بكل الطرق الممكنة لكنه رفض ومنذ 7 شهور ونحن بهذا الوضع لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع عدة دعاوى قضائية ضده.