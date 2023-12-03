الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التصويت فى اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية بمقر سفارة مصر بالأردن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

بدأت عملية التصويت للناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثالث والأخير للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وبدأ توافد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة، التي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن، وتستمر حتى الساعة 9 مساء بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية قد بدأوا صباح الجمعة الماضي، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة، ولمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد.

ضمان سلامة العملية الانتخابية

وقدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتًا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي، لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدًا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضعة ثواني.

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إقبال كبير على انتخابات الرئاسة بالخارج في اليوم الثالث

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غلق التصويت فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة المصرية فى لوس أنجلوس

وتضم قائمة المرشحين كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج.

فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج السمة الأكثر تمييزًا للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

انتخابات الرئاسة ضمان سلامة العملية الانتخابية المملكة الأردنية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بسفارة مصر

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