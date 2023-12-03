أبناء سيوة فى زيارة للمسجد العتيق ضمن مبادرة تراثنا هويتنا لتعريف الأجيال بالتراث

قال محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، أنه تم تنظيم زيارة للمسجد العتيق بقلعة شالي الأثرية بمشاركة أطفال الواحة موضحًا أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتنوعة وبمتابعة من محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة.

مبادرة تراثنا هويتنا

وأوضح أنه تنفيذا لمبادرة تراثنا هويتنا التي أطلقتها المكتبة تم تعريف الأجيال الجديدة بتراث الواحة وتزامنا مع إعلان منظمة السياحة العالمية ان منطقة سيوة أفضل منطقة سياحية بمصر لعام 2023م.

المسجد العتيق

وأضاف مدير المكتبة أن الزيارة شارك بها عدد من الاطفال لزيارة المسجد العتيق تم إجراء حوار مع الشيخ عبدالله منصور إمام المسجد الذي قال إن المسجد العتيق بني عام 500 هجريًا ويقع على مساحة 100 م٢ ويعد من أقدم مساجد محافظة مطروح وشُيد بمادة الكرشيف.

من جانبه أعرب الأطفال عن سعادتهم بزيارة المسجد العتيق معبرين عن فخرهم بتراث الواحة وعمارتها الفريدة.

وتعد مكتبة مصر العامة بسيوة "المكتبة الخضراء".. أول مكتبة بيئية تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة مقامة على التراث البيئي السيوي حيث أنها واحدة من ثلاثة وعشرون مكتبة اقليمية تابعة لمكتبة مصر العامة بالقاهرة وتم افتتاحها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مقامة على الطراز البيئى لواحة سيوة

قال محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم إنشاء المكتبة الخضراء على الطراز البيئي لواحة سيوة وتعتبر مقصد ثقافي وتعليمي وسياحي لأبناء الواحة وزوارها حيث أنه يتم تنفيذ الأنشطة المتعددة التي تخدم جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن المكتبة مقامة على مساحة 2800م٢ وتضم قاعة التدريب والاجتماعات، ومعمل المحاسب الآلي واللغات، وقاعة اطلاع الكبار، وقاعة اطلاع الأطفال وقسم المشغولات اليدوية وقاعة ذو القدرات والهمم، وقاعة الأنشطة المتعددة، وقاعة توثيق التراث.