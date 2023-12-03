الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقاعد لكبار السن وحجرات مؤمنة.. مدارس الإسكندرية تبدأ الاستعداد للانتخابات الرئاسية (صور)

استعدادات المدارس
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

بدأت مدارس محافظة الإسكندرية الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024، بتوفير التجهيزات اللازمة والخاصة بسير وتأمين الانتخابات.

ووفرت المدارس المخصصة للانتخابات الرئاسية مقاعد لذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى حجرات مؤمنة وطفايات الحريق، وصيانة دورات المياه وغيرها من التجهيزات قبل انطلاق الانتخابات.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

وشدد على مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركزًا / مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركزًا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

 

استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
استعدادات المدارس للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
محافظة الاسكندرية حجرات مؤمنة مقاعد لذوي الهمم الانتخابات الرئاسية إستعدادات المدارس

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