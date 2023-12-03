الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين كونا عصابة لسرقة "التكاتك" في المطرية لمحكمة الجنح

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت نيابة المطرية، اليوم الأحد بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة "التكاتك" من داخل جراج بمنطقة المطرية.

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إحالة نقاش وزميله لمحكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات بالتجمع


تفاصيل الواقعة

وذكر قرار الإحالة  عن أن المتهمين وراء سرقة "التكاتك" بمحيط منطقتي المرج والمطرية بغرض تغيير ملامحهم وبيعهم والتربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من فرد أمن مسئول عن حراسة جراج بدائرة القسم يفيد بضبطه لشخصين حاولوا سرقة "التكاتك".

 وتبين صحة البلاغ وبسؤال المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المطرية عاطلين الجنح المتهمين سرقة التكاتك

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