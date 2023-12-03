إحالة عاطلين كونا عصابة لسرقة "التكاتك" في المطرية لمحكمة الجنح

أمرت نيابة المطرية، اليوم الأحد بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة "التكاتك" من داخل جراج بمنطقة المطرية.



تفاصيل الواقعة

وذكر قرار الإحالة عن أن المتهمين وراء سرقة "التكاتك" بمحيط منطقتي المرج والمطرية بغرض تغيير ملامحهم وبيعهم والتربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من فرد أمن مسئول عن حراسة جراج بدائرة القسم يفيد بضبطه لشخصين حاولوا سرقة "التكاتك".

وتبين صحة البلاغ وبسؤال المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.