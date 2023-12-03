قومي المرأة ببني سويف يستهدف 11 ألف مواطن بخامس أيام "بلدي أمانة"

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ فعاليات خامس أيام الحملة الأولى ضمن الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتى استهدفت 11 ألفا و369 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز سمسطا وببا وناصر بعدد 2500 زيارة.

شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.