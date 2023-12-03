الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 11 ألف مواطن بخامس أيام "بلدي أمانة"

القومي للمرأة
القومي للمرأة

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ فعاليات خامس أيام الحملة الأولى  ضمن الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتى استهدفت 11 ألفا و369 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز سمسطا وببا وناصر بعدد 2500 زيارة.

 شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

بني سويف القومي للمرأة طرق الأبواب ببا سمسطا

مواد متعلقة

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية "التمكين الاقتصادي"

انطلاق دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسي

التحفظ على 15 طن سكر تمويني وتحرير 110 مخالفة تموينية في بني سويف

محافظ بنى سويف ينيب رئيسى مركزى بنى سويف والواسطى فى افتتاح مسجدين

الكشف وتوفير العلاج لـ 1800 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية ببني سويف

قومى المرأة ببنى سويف يستهدف 11 ألفًا و919 بحملة "بلدى أمانة"

أوقاف بنى سويف: قراءة سورة الكهف بـ1000 مسجد ضمن "أفضل أداء دعوى"

محافظ بنى سويف يهنئ المتدربات لاجتيازهن الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

بريطانيا تُسير رحلات استطلاعية فى المجال الجوى لإسرائيل وغزة لتحديد مكان الرهائن

القسام تكشف عن عملية استهدفت 60 جنديًا إسرائيليًا شرق جحر الديك

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات عسكرية إسرائيلية فى بيت حانون شمال غزة (فيديو)

رئيس مجلس النواب الأمريكى: سحب الثقة من بايدن بات ضروريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل تسعة مواطنين من بلدة بيت ريما

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات