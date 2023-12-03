الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطينى: سنواصل مع شعبنا الصمود والثبات فى معركة البقاء

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن أي حل سياسي في القضية الفلسطينية، والحرب الدائرة من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومناطق من الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون شاملًا، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية".

قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن أبومازن، قال إننا لن نستسلم للأمر الواقع ولن نسمح بتكرار النكبة، وسنواصل مع شعبنا الصمود والثبات في معركة البقاء، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي غزة الصمود معركة

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