الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب المصريين الأحرار: مصر رايحة على مشهد انتخابى عظيم

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تختلف تمامًا عن 2018  وعن 2014 وعن 2012 و2005، حيث تعتبر انتخابات 2024 خامس انتخابات رئاسية.

وأضاف الدكتور عصام خليل، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن انتخابات 2005 كان لها ظروفها الخاصة، أما انتخابات 2011-2012 كانت تتخذ شكل تيارين، وهما التيار المدني أمام التيار الديني، وكان يوجد زخم ضخم، حيث بلغ عدد المرشحين 13 مرشحًا، وفي 2014 كان لها ظروفها، حيث كنا خارجين من زخم ثورة 30 يونيه ونجحنا من الظلام، وبالتالي فقد كانت تفويض واستفتاء أكثر منه انتخاب، وفي 2018 كانت انتخابات ما بين تيارات مختلفة.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر خطوة في الطريق للانتخابات الرئاسية المبنية على أيديولوجيات، معقبًا: "مصر رايحة على مشهد انتخابي عظيم ومختلف عن الانتخابات السابقة".

الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار الانتخابات الرئاسية 2024 المشهد الانتخابي برنامج مساء dmc

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