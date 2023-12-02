أستاذ قانون دستوري: "الوطنية للانتخابات" سهلت كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق للمصريين بالخارج

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في تسهيل كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري الهام للمصريين بالخارج.

وأضاف المغازي في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن المصريين بالخارج يحق له التصويت بجواز السفر أو البطاقة الشخصية سواء كانت صالحة أو منتهية تسهيلًا على المواطنين في الخارج.

وأشار إلى أن الانتخابات للمصريين بالخارج تمت في 137 قنصلية وسفارة في أكثر من 121 دولة على مستوى العالم وهذا يعتبر نجاحًا للتطبيق العملي لمواد الدستور على الأرض.

وتابع: "المصري في الداخل أو الخارج يحق له الانتخاب وأن يمارس حقه الدستوري، وبالتالي هذا نجاح للدولة المصرية في إعطاء المواطن هذا الحق كما نصت عليه القوانين المختلفة".

أستاذ قانون دستوري: المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي في الخارج

وأكد أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي في الخارج كالمعتاد، مشيرًا إلى أننا شاهدنا المصريين منذ يوم الجمعة موجودين أمام السفارات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

واستكمل: "هناك شيء مشرف يُجرى على قدم وساق من المصريين بالخارج، ونرفع لهم القبعة لأن هذا أكثر مشجع للمصريين في الداخل للمشاركة".