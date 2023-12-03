بمناسبة اليوبيل الماسي.. مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة" عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تنظم لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بـالمجلس الأعلى للثقافة؛ برئاسة مقررها المستشار الدكتور خالد القاضى، ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، مائدة مستديرة بعنوان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وذلك في الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 10 ديسمبر 2023؛ بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

المشاركون فى المائدة المستديرة "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"

يدير المائدة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ويشارك فيها الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، الإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، المستشارة رشا الشنوانينائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الافتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.

وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي (تحتوي جميعها على إشارات في ديباجتها).