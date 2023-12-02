"فلسطين والإعلام الدولى".. مائدة مستديرة للجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة" (الخميس)

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الإعلامى الدكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين والإعلام الدولي"، وذلك فى الثانية ظهر الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتقام المائدة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

المشاركون فى مائدة "فلسطين والإعلام الدولى"

يدير المائدة الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور سعيد صادق أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، الإعلامى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتورة منى الحديدى أستاذ الإعلام جامعة القاهرة عضو المجلس الأعلى للإعلام.

موقف مصر من الأحداث فى فلسطين

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، وتكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تؤكد أن (السلام العادل والشامل)، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

مضيفًا أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.