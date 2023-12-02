نشأت الديهي يكشف عن مخطط جديد لتهجير الشعب الفلسطيني لأوروبا

كشف الإعلامي نشـأت الديهي، تفاصيل المخطط الجديد لتهجير الشعب الفلسطيني لأوروبا، قائلًا: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تحدث على أن مصر ترفض التهجير بشكل قوي وحاسم، وفي سبيل ذلك اقترح فتح السواحل أمام سكان قطاع غزة للهجرة إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مخططًا إسرائيليًا لتهجير الشعب الفلسطيني بشكل طوعي لمصر واليمن وتركيا، والعراق، لافتًا إلى أن المخطط تم مناقشته داخل الكونجرس الأمريكي.

ولفت إلى ان إسرائيل ظاهرة صوتية وغير قادرة على القضاء على حركة حماس، وما تتحدث عنه القيادات الإسرائيلية مجرد كلام، مثلما تحدثت سابقًا على أن مصر غير قادرة على خط بارليف وخلافه.

ولفت إلى أن صحيفة النيويورك تايمز، كشفت مفاجأة حول علم إسرائيل بخطة "طوفان الأقصى" منذ عام، ولكن الاحتلال أستهزئ بالخطة، لأنه اعتقد بان حركة المقاومة "حماس" لا تمتلك القدرة على تنفيذ هذا المخطط.