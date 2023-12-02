الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مستقبل مصر هو من حرك المصريين فى الخارج للمشاركة فى الانتخابات

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن اللحظة المستقبلية التي يصوت من خلالها المصريون في الانتخابات الرئاسية المصرية، وهي الرؤية المتعلقة بمجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم مصر؛ لأنها تعبر عن مخاوف المواطنين من الأزمات التي تحدث حولهم، وذلك اتضح خلال الحرب الأخيرة على غزة، وآفاق الحكومة الصهيونية للاقتراب من سيناء.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يخدع المصريين منذ أول أيام حكمه للبلاد، وأفصح عن محاولاته المستمرة في حل المشكلات التي تعاني منها مصر، وهذا يفهمه المصريون جيدًا، ويؤمنون أن الفترة الراهنة لا يتحملها سوى قائد شجاع وحكيم مثل الرئيس السيسي.

محمد الباز الدستور المصريين الانتخابات الرئاسية السيسي غزة سيناء ملعب الفن مصر

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