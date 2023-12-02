الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أحد أبناء الجالية المصرية في كندا لـ"الدستور": إقبال كبير على التصويت فى انتخابات الرئاسة

غادة السعدني
غادة السعدني

قالت غادة السعدني، أحد أبناء الجالية المصرية في كندا، إن اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية كان مشهدا مشرفا على الرغم من برودة الطقس.

وأضافت السعدني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم المشاركة والإقبال كان كبير جدا، لافتة إلى أنه كان هناك تنوع في الفئات العمرية المشاركة في الانتخابات بين كبار سن وشباب وسيدات ورجال.

وأوضحت السعدني أن اليوم وغدا عطلة رسمية وإجازات، وكانت هناك أتوبيسات لنقل الناخبين بأماكن بعيدة إلى مراكز التصويت، ولذلك كانت المشاركة أكبر.

رغم برودة الجو.. استمرار توافد المصريين بفرنسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وسبق، وحرص عدد من أبناء الجالية المصرية في باريس، على التوافد في اليوم الثاني من العملية الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رغم برودة الجو وهبوط الثلج في فرنسا.

وتستقبل السفارة المصرية فى فرنسا، أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى وفقا للتوقيت المحلي فى فرنسا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت، وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج وهى:

  • مقيد بقاعدة بيانات الناخبين
  • يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.
  • يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
  • يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.
  • يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.
  • لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
الجالية المصرية كندا الانتخابات الرئاسية عطلة رسمية مراكز التصويت

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