سامي قمصان: ياسر إبراهيم عانى من كدمة وفضلنا عدم المخاطرة به

تحدث سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تعادل المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم نتيجة مباراة يانج أفريكانز والأهلي، التي أقيمت على ملعب "بنجامين مكابا" في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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سامي قمصان: التعادل مع يانج أفريكانز نتيجة مُرضية

وقال قمصان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كنا نرغب في حصد النقاط الثلاثة أمام يانج أفريكانز، هذا ما سعينا إلى تحقيقه من بداية المباراة وكذلك التغييرات الهجومية التي قمنا بها في الشوط الثاني".

وأضاف: "الفوز كان سيُبعدنا عن باقي المنافسين في المجموعة لكن الحمدلله في النهاية النتيجة مُرضية للغاية".

وتابع: "إهدار الفرص السهلة ظاهرة غريبة نعاني منها لكن علينا أن نعالج تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة حتى نتمكن من حسم المباريات".

وتحدث عن عودة عمرو السولية، قائلا: "تمثل قوة فنية للفريق لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات".

وبعث قمصان، رسالة طمأنة للجماهير على محمد عبد المنعم قائلًا: "إصابة عبد المنعم بسيطة وإن شاء الله سيعود إلى تشكيل الفريق قريبًا، وكولر لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين".

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم عانى من كدمة بسيطة في الركبة والجهاز الفني فضّل استبداله وعدم المخاطرة به.

وأتم تصريحاته قائلا "أوجّه الشكر للاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في ظل درجة الحرارة العالية وارتفاع الرطوبة".

تعادل إيجابي بين يانج أفريكانز والأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 87 قبل أن يتعادل باكوم زوزوا لصالح يانج أفريكانز في الدقيقة 91.

ارتفع رصيد الأهلي عند 4 نقاط في الصدارة وحصد ياج أفريكانز أول نقطة في المركز الرابع.