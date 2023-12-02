عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لعنة الإصابات التي تضرب صفوف الفريق مؤخرًا، والتي تسببت في غياب محمد عبد المنعم عن مواجهة يانج أفريكانز.

وانضم ياسر إبراهيم إلى قائمة المصابين بعد تعرضه لإصابة قوية خرج على إثرها من أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومشاركة خالد عبد الفتاح بدلًا منه.

وتلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، ضربة موجعة بعد إصابة ياسر إبراهيم خاصةً أن محمد عبد المنعم يعاني من التواء في الكاحل ولم يتحدد بعد مدة غيابه قبل أيام من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي شباب بلوزداد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، في السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، قبل السفر لمدينة جدة السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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تعادل إيجابي بين الأهلي ويانج أفريكانز

وقد حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 87 قبل أن يتعادل باكوم زوزوا لصالح يانج أفريكانز في الدقيقة 91.

ارتفع رصيد الأهلي عند 4 نقاط في الصدارة وحصد ياج أفريكانز أول نقطة في المركز الرابع.

أحداث الشوط الأول

ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد تدخل قوي من خالد أوتشو على إمام عاشور في منتصف الملعب.

فريق يانج أفريكانز ضغط بقوة من أجل تسجيل التقدم.

وأهدر يانج أفريكانز فرصة هدف مؤكد في الدقيقة العاشرة عن طريق كليمان فرانسيس الذي تلقى تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد الشناوي الذي تصدى لكرة خطيرة ومنع مرماه من استقبال أول هدف.

أول ظهور هجومي من الأهلي كان في الدقيقة 14 بعد تسديدة من إمام عاشور تصدى لها ديارا حارس يانج أفريكانز بثبات.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى الشحات غير المراقب لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

تمريرة أمامية من بيرسي تاو انتهت بلمسة يد على محمود كهربا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

فريق يانج أفريكانز أضاع مجددًا فرصة خطيرة في الدقيقة 32 عن طريق ستيفاني عزيز كي الذي سيطر على الكرة العرضية وسددها بقدمه اليسرى في حراسة علي معلول لتمر بجوار القائم بقليل.

الأهلي كاد أن يتقدم بعد كرة "هات وخد" بين كهربا وإمام عاشور وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل دفاع يانج أفريكانز قبل أن تصل إلى الشحات الذي سدد لترتطم في المدافع.

عزيز كي لاعب يانج أفريكانز سدد ركلة حرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

أحداث الشوط الثاني

كولر أجرى تغييرا بنزول أفشة بدلًا من إمام عاشور في بداية الشوط الثاني.

فرصة خطيرة للأهلي مع بداية الشوط الثاني بعد كرة عرضية من أليو ديانج من يمين منطقة الجزاء وصلت لكهربا المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد كرة ابعدها الدفاع لركلة ركنية.

كهربا كاد أن يتقدم للأهلي بعد أن خطف الكرة قبل أن تصل إلى الحارس ثم سددها ضعيفة قبل أن يخرجها المدافع قبل أن تسكن الشباك.

حسين الشحات سدد كرة قوية في الدقيقة 59 ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

كولر أجرى 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 70 بنزول عمرو السولية وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلا من مروان عطية وحسين الشحات ومحمود كهربا.

في الدقيقة 73 أهدر كريم فؤاد فرصة هدف بعد انفراد بالحارس ديارا قبل أن يسدد أرضية على يمينه لكن حارس يانج أفريكانز أنقذ مرماه ببراعة.

وتمكن بيرسي تاو من تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعدما استغل تاو خطأ فادح من الدفاع وحارس أفريكانز ليضعها برأسه في المرمى.

وجاء التعادل عن طريق باكوم زوزوا في الدقيقة 91 من تسديدة مباغتة خدعت محمد الشناوي.