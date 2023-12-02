السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال الداخلية|ضبط 11 كيلو حشيش في الشروق.. وضبط عصابة سرقة كابلات الكهرباء بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل  دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

 

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

حقيقة نقل سجل مدني باب الشعرية إلى عابدين

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا تضرر أهالي منطقة باب الشعرية بالقاهرة من نقل خدمات السجل المدني للمنطقة إلى قسم شرطة عابدين.

 

جرى إدراج سجل مدني باب الشعرية ضمن خطط التطوير الفنى والإنشائى، وجرى نقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدنى عابدين فضلًا عن إيفاد مأموريات بسيارات مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن وذوى الهمم، وسيتم إعادة تشغيل مقر سجل مدنى باب الشعرية فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.

 

 

11 كيلو حشيش في الشروق

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائق- له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام.

 

الحالة المرورية

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏62025 مخالفة مرورية متنوعة.

 

ترسانة سلاح وربع كيلو بانجو في أسيوط

نجح رجال الأمن في ضبط 3 عناصر إجرامية بمركز البداري بأسيوط وبحوزتهم (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 14 فرد محلي - 22 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 260 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2300 قرص مخدر).

 

الإتجار في النقد الأجنبي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية".

 

سرقة أبراج الضغط بالإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط عصابة تخصصت في سرقة كابلات الكهرباء والمواسير بمنطقتي كرموز ومين البصل.

 

عملات افتراضية

نجح ضباط قطاع الأمن العام في ضبط 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور استخدامها وترويجها، وبحوزتهم 55 جهاز حاسب آلي- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية.

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