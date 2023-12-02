الدمرداش: تفويض الجمعية العمومية للزهور للمجلس مسؤولية كبيرة

أعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، عن فخره واعتزازه بتفويض أعضاء الجمعية العمومية للنادي لمجلسه في اتخاذ جميع القرارات لاستمرار مسيرة النجاح التي بدأها مجلس الإدارة.

وقال الدمرداش: "رغم اكتمال النصاب القانوني للموقعين في كشوف الجمعية العمومية بعدد 4998 عضوًا، لم يحضر سوى 269 عضوًا في اجتماع المناقشة، رغم أن عدد الحضور المطلوب هو الف عضوًا فقط، وهو أقل عدد في الأندية المصرية، ليؤكد الأعضاء بذلك ثقتهم الكاملة في مجلس الإدارة تاركًا لنا اتخاذ القرارات اللازمة".

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزهور، قد أعلنت مساء الجمعة، عدم اكتمال الجمعية العمومية وعدم صحة مناقشة جدول الأعمال وتفويض مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، وتجديد الثقة في مجلس الإدارة لعام جديد، وإرسال الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الدمرداش أن النادي يشهد طفرة خلال الأعوام الماضية على جميع المستويات: سواء على مستوى الإنشاءات، أو الأنشطة المختلفة أو الرياضة، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد العديد من المنشآت والملاعب خلال الفترة الماضية لتواكب منشآت النادي الطفرة الإنشائية في الدولة المصرية، وليواكب كافة متطلبات الأعضاء.

وفي هذا السياق توجه المستشار محمد الدمرداش بالشكر لمحمد مطيع سكرتير عام النادي والذي أثبت منذ توليه المسؤولية قدراته وإمكاناته العالية وبفضل مجهوده الكبير استطاع النادي انجاز العديد من المشروعات الهامة خلال الفترة الماضية حيث أكد مطيع أن اختياره من قبل مجلس إدارة النادي كان من القرارات الصائبة.

وأضاف الدمرداش أنه على مستوى الرياضة، فقد حققت الألعاب الرياضية تطورًا كبيرًا على جميع المستويات محليًا وإفريقيًا وعالميًا، هذا العام استمرت جميع الألعاب الجماعية في الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي في انجاز كبير للرياضة بالنادي، كما حقق أبطال النادي في الألعاب الفردية نتائج مميزة في البطولات المختلفة، حيث استطاع أبطال الزهور المميزين الانضمام لصفوف المنتخبات المختلفة سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية في المراحل العمرية المختلفة، وساهمو في رفع اسم مصر في المحافل الدولية والأفريقية والعربية.

واستطرد الدمرداش أنه كما شهدت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو في 2021 أول ظهور لاحد لاعبي نادي الزهور حيث شاركت بطلة الجمباز سلمى خالد مع المنتخب الوطني، فسيكون النادي ممثلًا بقوة في أولمبياد باريس 2024، حيث ضم النادي بطل الخماسي الحديث مهند شعبان صاحب ذهبية كأس العالم وبرونزية بطولة العالم وأول لاعب يتأهل للأولمبياد في الخماسي الحديث والذي يعد من المرشحين للحصول على ميدالية أولمبية، كما هناك فرص للاعبين آخرين في التأهل للأولمبياد.

واختتم الدمرداش تصريحاته قائلًا: أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وتمر بها دولتنا إلا أننا دائمًا على الوعد وعلى قدر المسؤولية، ونعد أعضاء الجمعية العمومية للزهور باستكمال مسيرة التطوير باعتبار نادي الزهور أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر، فأعضاء الزهور يستحقون الأفضل.