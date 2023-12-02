السبت 02 ديسمبر 2023
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سياسي

بالأعلام وصور "السيسى".. الناخبون يدلون بأصواتهم فى سفارتنا بقبرص

جريدة الدستور

أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024 فى السفارة المصرية فى قبرص، ورفع عدد من أبناء الجالية المصرية الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، إقبالًا ملحوظا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

 

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