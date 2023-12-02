السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد السجل المدني في باب الشعرية ونقل الخدمات إلى قسم شرطة عابدين

قسم شرطة عابدين
قسم شرطة عابدين

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، متضمنًا تضرر أهالي منطقة باب الشعرية بالقاهرة من نقل خدمات السجل المدني للمنطقة إلى قسم شرطة عابدين.

 

حيث جرى إدراج سجل مدني باب الشعرية ضمن خطط التطوير الفنى والإنشائى، وتم نقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدنى عابدين فضلًا عن إيفاد مأموريات بسيارات مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن وذوى الهمم، وسيتم إعادة تشغيل مقر سجل مدنى باب الشعرية فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.

فيس بوك منطقة باب الشعرية خدمات السجل المدني قسم شرطة عابدين سجل مدنى باب الشعرية

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