حقيقة ادعاء سيدة بترددها على سجل مدني بالإسماعيلية أكثر من مرة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما نُشر عبر أحد الحسابات على موقع فيسبوك ادعت خلاله صاحبة الحساب بترددها على أحد السجلات المدنية بالإسماعيلية أكثر من مرة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتبين تقدم الشاكية صاحبة والدتها لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بوالدتها بحالة اجتماعية أرملة، حيث تبين وجود أخطاء بوثيقة الزواج الخاصة بوالدتها المدرجة على الحاسب الآلى تستوجب التصحيح، تم إفهامها بإجراءات التصحيح بالوثيقة في حينه، عقب ذلك تم إصدار بطاقة الرقم القومي خاصتها بالحالة الاجتماعية المطلوبة، وتسليمها لها، وتمت إزالة أسباب الشكوى.