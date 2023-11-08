حفرة بعمق 10 أمتار.. ضبط 3 ينقبون عن الآثار داخل عقار بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط عامل رخام "مستأجر المنزل"، وعاطلان، وبحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة فى الحفر كما عثر على حفرة بالغرفة بقطر متر × متر ونصف، وبعمق 10 أمتار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.