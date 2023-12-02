السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: تم استعادة 110 من المحتجزين لدى حماس ونحذر حزب الله من مصير لبنان

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم استعادة 110 من المحتجزين كانوا لدى حركة حماس، وسط مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وتم مضاعفة عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ المحتجزين، مشيرا إلى أن قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة سقط في هجوم الـ7 من أكتوبر، كما أن القتال مستمر وتم توجيه الجيش بمواصلة الضغط العسكري.

وواصل: "أكدت أثناء الهدنة أن الحرب في غزة سوف تتجدد وبقوة، وأصدرنا تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، كما نواصل مواجهة حزب الله في الجبهة الشمالية، وإذا ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه".

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