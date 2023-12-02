السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود الليثي وعصام صاصا يتصدران تريند "يوتيوب" بأغنية "سيبك من اللي خلع"

محمود الليثي وعصام
محمود الليثي وعصام صاصا

يواصل كل من النجم الشعبي  محمود الليثي والمطرب الشعبي عصام صاصا الحفاظ على المشاركة في قائمة “تريند” موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" وذلك بأحدث أعمالهما الغنائية ”سيبك من اللي خلع" والتي طرحت الأيام الماضية.

 

واحتلت أغنية “سيبك من اللي خلع” لمحمود الليثي وعصام صاصا المركز السادس لتريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” مقتربة من تحقيق نصف مليون مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحها.

أغنية “سيبك من اللي خلع” من كلمات مصطفى الجن، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي كيمو الديب.

النجم الشعبي محمود الليثي الليثي محمود الليثي عصام صاصا يوتيوب سيبك من اللي خلع أغنية “سيبك من اللي خلع” عزيز الشافعي

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