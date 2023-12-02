السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال: عدنا للقتال بكل قوة حتى تحقيق كل الأهداف

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش عاد للقتال بكل قوته حتى تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققناها خلال الأسابيع الماضية كبيرة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنواصل الحرب لأن حماس لم تلتزم بما اتفقنا عليه كما أنها أخلت بالاتفاق ورفضت تسليم 15 امرأة وطفلين، منوهًا إلى أن الضغط العسكري سيسهم في إعادة المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه تم استعادة 110 من المحتجزين الإسرائيليين، موضحًا أن هذا إنجاز لم يحققه أي جيش في العالم.
 

القاهرة الإخبارية حماس المحتجزين الإسرائيليين الحرب

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