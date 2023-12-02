الهباش: نتعرض جميعًا لإبادة وموقفنا ثابت من وحدة الأراضى الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن موقفنا ثابت من وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملًا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نتعرض جميعًا لحرب إبادة ولن نسمح بنكبة ثانية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتدخل لإنقاذ غزة قبل أن تتدهور الأمور بالمنطقة.