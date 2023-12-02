السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش: نتعرض جميعًا لإبادة وموقفنا ثابت من وحدة الأراضى الفلسطينية

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن موقفنا ثابت من وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملًا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نتعرض جميعًا لحرب إبادة ولن نسمح بنكبة ثانية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتدخل لإنقاذ غزة قبل أن تتدهور الأمور بالمنطقة.

القاهرة الإخبارية الأراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية عاصمتها القدس دولة فلسطين رب إبادة نكبة ثانية

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