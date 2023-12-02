السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إقبال المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم مشهد مشرف لمصر أمام العالم

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بانتظام عملية التصويت على مدار أول يومين للمصريين في الخارج في ماراثون الانتخابات الرئاسية، قائلا: المصريين اليوم يعبرون عن رأيهم أمام العالم في مشهد انتخابي رائع يعكس مدى ارتباط كل مصري ببلده حتى ولو لم يكن يعيش فيها، مما يبعث برسالة للعالم أجمع بوعي وتقدير المصريين لأهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة الاستحقاقات الدستورية واهتمام كل مصري باختيار رئيسه لاستكمال خطى التنمية والطريق نحو البناء.

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الجالية المصرية بمارسيليا تدلي بأصواتها في الانتخابات الرئاسية

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المصريون فى اليونان يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

المصريين في الخارج يرسمون ملامح أولى خطوات الطريق نحو بناء مستقبل

ولفت محسن، في تصريح صحفي له، إلى أن المصريين في الخارج يرسمون ملامح أولى خطوات الطريق نحو بناء مستقبل أفضل، في ظل ما تواجهه المنطقة بأكملها من صراعات وتحديات جسيمة تتطلب بشكل خاص من كل مصري أن ينزل ويشارك المصريين في هذا الاستحقاق، قائلا: صوت كل مصري أمانة في عنقه وواجب عليه تجاه وطنه.

اهتمام كبير المصريين في الخارج

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمام كبير المصريين في الخارج وتم ترجمة هذا الاهتمام في كثير من المواقف العصيبة التي مر بها المصريين في كثير من الدول وفي كثير من الأوقات الحرجة كان على رأسها أزمة فيروس كورونا، والأزمة في السودان، وغيرها من المواقف التي أكدت أن القيادة السياسية تهتم بالمصري في الداخل والخارج ولن تسمح بالمساس به بسوء حتى ولو كان في آخر الدنيا.

واختتم النائب احمد محسن، حديثه قائلا: المصريون في الخارج يمارسون حقهم الدستوري بمشاهد مشرفة أمام السفارات المصرية في دول العالم، وستكون لأصواتهم دورا كبيرا في المرور من أزمات المرحلة الراهنة على الصعيد الداخلي والخارجي.

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