السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 12 إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا. 

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمنانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، أسفر الحادث عن مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات المبدئية إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأزالت إدارة المرور أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

المنيا اصابة 12 شخص انقلاب سيارة ميكروباص الصحراوي الغربي مستشفي المنيا العام

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