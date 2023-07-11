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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

إسعاف
إسعاف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس بسبب السرعة الزائدة.

وقد أسفر الحادث عن مصرع عمرو عرفة سيد، 45 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، وأحمد وجيه أحمد، 35 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، وإصابة على سيد محمد، 28 سنة، سائق، ومقيم محافظة القليوبية.

وتم نقل المصاب لمستشفى ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على المتوفين بمستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

المنيا الطريق الصحراوي الغربي جنوب المنيا مصرع انقلاب حادث

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