الأنبا دميان: المصريون بألمانيا يصرون على التصويت بالانتخابات رغم الثلوج وانخفاض الحرارة

قال الأنبا دميان أسقف إبراشية شمال ألمانيا، إنه يشعر هذه المرة في الانتخابات الرئاسية بوجود رغبة قوية جدًا من كل الأعمار في التوجه لمكاتب الانتخاب بالسفارة العامة والقنصليات خاصة الشباب للإدلاء بأصواتهم.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "dmc"، أنه للمرة الأولى لا يظهر الناس أي تذمر بسبب بعد المسافة وبسبب درجات الحرارة والتي تصل إلى 6 تحت الصفر في بعض المناطق والثلج يرتفع 6 سم، في البعض الأخر ولكن الجميع يفكر في التصويت وممارسة حقهم الانتخابي.

الناس تريد التعبير عن شعورهم بمكانة مصر وتأثيرها

وتابع، أن الناس تريد التعبير عن شعورهم الآن بمكانة مصر وتأثيرها في العالم والتغيرات التي تحدث فيها، والعمار والانجازات التي تحدث فيها، مشيرًا إلى أن الجميع يرى الوضع السياسي الذي أخذته مصر وسط العالم ويريدون التعبير عن ضرورة إكمال المسيرة وترابطهم بمصر وأنهم مع المصريين بالداخل قلبًا وقالبًا لتأخذ مصر مكانها بالعالم كله.