نائبة الرئيس الأمريكى: نرغب فى رؤية إقامة دولة فلسطينية فى القطاع

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية إقامة دولة فلسطينية في القطاع تحت سلطة فلسطينية، ويجب أن تكون الولايات المتحدة في قلب تلك الجهود الدبلوماسية.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي لها، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنبدأ في تنفيذ خطتنا في اليوم التالي مباشرة، ولكن لتطوير ووضع تلك الخطط ستكون علينا مسئولية لتلقي دعم إقليمي ودولي، مشيرةً إلى أن هذا ما قامت به مع التحدث مع القادة في دبي وركزنا محادثاتنا على عدة جوانب بداية إعادة البناء بما يحقق استعادة القطاع لإمكانياته على الوقت القريب والطويل واستعادة إمدادات الطاقة والكهرباء والمياه النظيفة.

وأوضحت أنه يجب تقوية القوة الفلسطينية الرسمية داخل غزة، وحتى يتم ذلك سيكون هناك ترتيب لوضع غزة والسلطة الفلسطينية بالتعاون مع شركائنا الدوليين تحت إدارة نوع معين من السلطة المشروعة.

وتابعت: "على السلطات الفلسطينية إعادة تواجدها وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني وإرساء القانون الدولي، وستكون إعادة إحياء للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أمرًا على أجندتنا ونحن نسعى إلى تحسين حياة الفلسطينيين ومعيشتهم".

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي، أننا واضحون في حق الفلسطينيين في الكرامة والعيش الكريم وأن يتمتعوا بنفس الكم من المعايشة والتواجد السلمي جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وحماية أمنه، ومن هنا يكون حل الدولتين هو الطريق الأمثل للوصول إلى سلام مستدام.