السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا يروج لدوره فى فيلم "الإسكندرانى"

عصام السقا
عصام السقا

روج الفنان عصام السقا، لفيلم «الإسكندراني» من بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، في دور العرض السينمائية المختلفة.

 

عصام السقا يروج لفيلم "الإسكندراني"

وشارك عصام السقا عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه مع أحمد العوضي، وعلق: «فيلم الإسكندراني قريبًا بدور العرض بكر وزكي».

فيلم "الإسكندراني"

"الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، عصام السقا، رحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

الفيلم يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد العوضي في عالم السينما، حيث يقوم بتقديم شخصية بكر الإسكندراني خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

 

ويجسد أحمد العوضي دور بكر الإسكندراني ووالده بيومي فؤاد أحد تجار السمك بالإسكندرية، ينشأ بينهما خلاف حاد، وتتصاعد الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" التي تجسد شخصية فتاة إسكندرانية تدعى قمر تعيش حياة ظالمة، ولكنها تكافح مثل أي امرأة مصرية، وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

 

أحداث فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

أحداث فيلم الإسكندراني فيلم الإسكندراني الإسكندراني عصام السقا يروج لفيلم الإسكندراني الفنان عصام السقا عصام السقا

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