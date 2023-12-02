السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبولحية لـ"الدستور": زيارة مدّعى الجنائية الدولية لإسرائيل توضح ازدواجية المعايير

كريم خان
كريم خان

قال الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى  إسرائيل بالرغم من أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، يوضح للجميع وحل ازدواجية المعايير الذي سقطت به معظم المؤسسات الدولية.

وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فلسطين انضمت إلى نظام روما وأصبحت دولة طرفًا فيه في عام 2015، ولكن لم يفكر المدعي العام لدخول قطاع غزة ليرى بعينيه الجرائم الكبرى والخطيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضد المدنيين والأحياء المدنية والمؤسسات التي يوفر لها القانون الدولي الحماية ويحظر استهدافها،  ولذر الرماد في العيون قام بزيارة إلى رام الله للجلوس مع المسئولين متجاهلًا كل ما يحدث في غزة.

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أبولحية: كان يجب علي مدعي الجنائية الدولية الدخول لقطاع غزة لجمع الحقائق والأدلة لإدانة إسرائيل

وأشار أبولحية إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قام باستعراض أمام معبر رفح البري في يوم 29 أكتوبر الماضي وعرض فيديو مدته لا تتجاوز ثواني وهو أمام المعبر، مع أن الواجب يحتم عليه وفقًا لنظام روما هو دخول القطاع ليجمع الأدلة ويوثق هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين والأعياء المدنية في غزة بمخالفة منها لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر ذلك وتوفر الحماية لهم.

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وتابع أبولحية: "لطالما هذا هو تصرف المؤسسة الدولية الجنائية، المناط بها التحقيق في جرائم إسرائيل، فإن الأمل منقطع من هذه المؤسسات الدولية التي تغض نظرها عن جرائم إسرائيل ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".

وسبق، وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في تصريحات تليفزيونية، اليوم، عن سقوط أكثر من 300 شهيد في قصف الاحتلال لحي الشجاعية، مردفًا: "فرقنا انتشلت حتى الآن 60 جثة إثر قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية".

أبو لحية الجنائية الدولية إسرائيل قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي القانون الدولي

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