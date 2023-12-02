كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن استهداف عناصرها لغرفة قيادة واستطلاع للاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق تليجرام، مساء السبت: مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.



كما أفادت بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، لافتة إلى استهدافهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة.



وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى استهداف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم.



كما أفادت باستهداف تحشدات للعدو في منطقة (كيسوفيم)، بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم.



وذكرت أن عناصرها تمكنوا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، من استهداف دبابة صهيونية بعبوة شواظ، ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.



كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105، واستهدفوا منزلًا تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات، وذلك في منطقة الشيخ رضوان.