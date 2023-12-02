السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابات فى قصف للاحتلال على منزل فى مخيم خان يونس

خان يونس
خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن وقوع إصابات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم خان يونس، وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وقبل قليل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، لقطات حية للحظة سقوط صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على إحدى مدن مدينة غزة، وتحديدًا مدينة "حمد"، الواقعة  في خان يونس جنوب القطاع، حيث حوّلت الأرض إلى جحيم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية المكتظة بالسكان، والتي شهدت، في وقت سابق، نزوح الآلاف من الفلسطينيين إليها من شمال القطاع.

وخلال فيديو عرضته "قناة القاهرة الإخبارية"، من مشاهد حية لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة "حمد" في خان يونس بقطاع غزة، أكدت أن القصف العنيف استهدف مدينة حمد بخان يونس، والتى دعت آنفًا قوات الاحتلال سكان الشمال للنزوح إليها، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم هذه المحافظة من القصف العنيف.

القاهرة الإخبارية إصابات مخيم خان يونس

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