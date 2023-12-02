أبوالعلا يتواصل مع طبيب الأهلى للاطمئنان على محمد عبدالمنعم

اجرى الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، للاطمئنان على إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي والمنتخب.

وكان محمد عبدالمنعم قد تعرض للإصابة فى تدريبات الفريق الأحمر قبل مواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به ومدة غيابه عن الملاعب.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد محمد عبدالمنعم من مباراة يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

ويعد محمد عبدالمنعم من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري منذ توليه المهمة قبل عدة أشهر، وهناك مخاوف داخل الجهاز الفني لعدم جاهزية اللاعب قبل بطولة الأمم الإفريقية المقبلة المقرر لها يوم 15 يناير المقبل.

ويعقد روي فيتوريا اجتماعا مهما خلال الساعات المقبلة مع اتحاد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام للاتفاق على تفاصيل معسكر المنتخب استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.