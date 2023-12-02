السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلا باردًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية، تتمثل في شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.
وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

txt

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية مع استمرار الشبورة المائية (فيديو)

txt

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 24 درجة

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 25 15

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 15

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 24 18 

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 14

العريش 24 14

رفح 24 13

رأس سدر 26 13

نخل 23 08

كاترين 23 04

الطور 26 15

طابا 27 14

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 23 11

السلوم 23 12

سيوة 23 07

رأس غارب 29 16

الغردقة 28 17

سفاجا 28 17

مرسى علم 29 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21 

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 09

سوهاج 27 11

قنا 29 13 

الأقصر 30 12

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 09

أبوسمبل 29 14

شبورة مائية صباحا هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة الوجه البحري والسواحل الشمالية درجات الحرارة

مواد متعلقة

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية مع استمرار الشبورة المائية (فيديو)

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 24 درجة

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة