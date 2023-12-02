السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية.. المصريون فى كينيا يدلون بأصواتهم لليوم الثانى (فيديو وصور)

السفارة المصرية فى
السفارة المصرية فى كينيا

توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في كينيا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة .

ورفع أعضاء الجالية، خلال الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، أعلام مصر، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام، من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

السفارة المصرية فى كينيا
السفارة المصرية فى كينيا
السفارة المصرية فى كينيا
السفارة المصرية فى كينيا
السفارة المصرية فى كينيا
السفارة المصرية فى كينيا
الجالية المصرية كينيا السفارة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية أعلام مصر الصور التذكارية

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