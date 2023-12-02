السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هل وقعت رانيا يوسف في حب أحمد الفيشاوي؟

رانيا يوسف وأحمد
رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

بطريقة غامضة وجديدة أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن دخولها في قصة حب، دون إعلانها عن أية تفاصيل جديدة، وهى اسم الشخص، أو هو من الوسط الفني أم خارجه، وهو الأمر الذي أثار حيرة الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف، محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بسبب هذا التصريح الأخير وهو دخولها في قصة حب جديدة، ليرجح الجمهور أنها وقعت في حب الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، نجل فاروق الفيشاوي، خاصًة أن الثنائي يجمع بينهما فيلم جديد.

«ورد ريحان»، هو اسم الفيلم الذي يجمع بين رانيا يوسف، وأحمد الفيشاوي، والذي من المقرر أن وقعت بينهما قصة حب، خاصًة أن الفيشاوي أعلن عن حبه للسيدات التي تكبره في السن، وهو بالفعل يصغر عن رانيا يوسف بحوالي 7 سنوات.

وفي شهر مارس الماضي، انتشر للثنائي صورة جمعت بينهما، بشكل يملؤه الحب، إلا أن يوسف حينها قررت أن تنفي الخبر قائلًة: " "أنا بحبه جدًا لأن موهوب جدًا، ممكن تكون الشائعة دي طلعت عشان احنا شكلنا يمكن يكون لايق على بعض، لكن دا طفل".

فيلم ورد وريحان

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم ورد وريحان من إخراج محمد نبيل صابر، وتأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض، بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

يخوض الفيشاوي بطولة فيلم “ورد ريحان” الذي انتهى من تصويره في الإمارات، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ويدرس صناعه مشاركته بموسم رأس السنة المقبل.

فيلم ورد وريحان ورد وريحان الفنانة رانيا يوسف قصة حب هل وقعت الفنانة رانيا يوسف في حب أحمد الفيشاوي

مواد متعلقة

طرح البوستر التشويقي لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة