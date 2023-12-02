هل وقعت رانيا يوسف في حب أحمد الفيشاوي؟

بطريقة غامضة وجديدة أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن دخولها في قصة حب، دون إعلانها عن أية تفاصيل جديدة، وهى اسم الشخص، أو هو من الوسط الفني أم خارجه، وهو الأمر الذي أثار حيرة الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف، محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بسبب هذا التصريح الأخير وهو دخولها في قصة حب جديدة، ليرجح الجمهور أنها وقعت في حب الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، نجل فاروق الفيشاوي، خاصًة أن الثنائي يجمع بينهما فيلم جديد.

«ورد ريحان»، هو اسم الفيلم الذي يجمع بين رانيا يوسف، وأحمد الفيشاوي، والذي من المقرر أن وقعت بينهما قصة حب، خاصًة أن الفيشاوي أعلن عن حبه للسيدات التي تكبره في السن، وهو بالفعل يصغر عن رانيا يوسف بحوالي 7 سنوات.

وفي شهر مارس الماضي، انتشر للثنائي صورة جمعت بينهما، بشكل يملؤه الحب، إلا أن يوسف حينها قررت أن تنفي الخبر قائلًة: " "أنا بحبه جدًا لأن موهوب جدًا، ممكن تكون الشائعة دي طلعت عشان احنا شكلنا يمكن يكون لايق على بعض، لكن دا طفل".

فيلم ورد وريحان

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم ورد وريحان من إخراج محمد نبيل صابر، وتأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض، بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

يخوض الفيشاوي بطولة فيلم “ورد ريحان” الذي انتهى من تصويره في الإمارات، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ويدرس صناعه مشاركته بموسم رأس السنة المقبل.