تبدأ بـ"حكايات الخيوط" لـ نجاة فاروق.. أجندة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

تحتشد أجندة المعارض التشكيلية، لهذا الأسبوع، بالعديد من المعارض الفردية الخاصة والجماعية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أجندة المعارض التشكيلية

تبدأ أجندة المعارض التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم السبت، بالمعرض الفردي الخاص للفنانة نجاة فاروق، والذي يقام تحت عنوان “حكايات الخيوط”، وذلك بقاعة آدم حنين، في مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

ويستمر المعرض حتي 7 ديسمبر الجاري. وبحسب الناقد الفني السيد عبد القادر “يعد هذا المعرض تحولًا فنيًا هامًا في مسار الفنانة الدكتورة نجاة فاروق، التي تعتبر هذه الفرصة فريدة لتجديد علاقتها بالفن وعرض إبداع جديد ينبض بالحياة.”

في سياق متصل، وضمن أجندة المعارض التشكيلية، تستقبل جمعية محبي الفنون الجميلة بجاردن سيتي، في السادسة مساء اليوم السبت، ندوة تشكيلية بعنوان “'فن الباستيل المعاصر بين الواقعية و التجريد”، وتتحدث فيها الفنانة التشكيلية وعضو جمعيتي الباستيل في بريطانيا وأمريكا، وتديرها الناقدة الفنية سوزان شكري.

وتتناول الندوة تحليل مدارس الباستيل المعاصرة والمصنعين الأكثر صيتاً، وأسرار خامة الباستيل وطرق استخدامها.

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، يفتتح بأتيليه العرب للثقافة والفنون بالمهندسين، معرض فنانو اللقطة الواحدة الثالث والأربعين والذي يقام تحت عنوان "باب الوداع"، ويضم 154 عملا صاغها 48 فنانا..من خلال ورش عمل أسبوعية تمت في مناطق درب اللبانة وباب الوزير والحطابة وسوق السلاح في المناطق الشعبية التاريخية القابعة بجوار القلعة..

الأعمال منفذة بتقنيات متعددة، بين التصوير الزيتي و بالجواش والأكريليك والألوان المائية، وبين الرسم بخامات متنوعة، وبين الحفر والأعمال المجسمة.

أجندة معارض غد الأحد

وفي أجندة المعارض التشكيلية أيضا هذا الأسبوع، تفتتح الفنانة الشابة أسماء سامي، في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات معرضها الفردي الخاص، والذي يقام تحت عنوان “صوت داخلي”، وذلك بجاليري بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك.

يستمر معرض “صوت داخلي”، للفنانة أسماء سامي، حتي 17 ديسمبر الجاري، ويضم المعرض 32 عمل فني، مصممة بخامات الكوريل والأكريليك.

وفي أجندة المعارض التشكيلية، تفتتح في السادسة من مساء غد الأحد أيضا، في رحاب أتيليه القاهرة، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، أعمال المعرض الفردي الخاص، للفنان محمد بطرش بعنوان “التوحيد وسطح الأشجار”، والذي تخصص 50٪ من أرباح مبيعات المعرض لصالح أطفال غزة الصامدة عن طريق الهلال الأحمر المصري . وتستمر فعاليات المعرض حتي 31 ديسمبر الجاري.

في سياق متصل، تقام علي هامش افتتاح معرض “التوحيد وسطح الأشجار”، أمسية ثقافية حول المعرض بمشاركة كل من: دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ــ الفنان والناقد الفني عبد الرازق عكاشة ــ الكاتبة فاطمة ناعوت، ونخبة من مثقفي وفناني مصر.

وفي السادسة مساء غد الأحد، تفتتح نقيب الفنانيين التشكيليين دكتورة صفية القباني، بقاعة المائدة المستديرة بمقر النقابة الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، معرضين فرديين. الأول بعنوان “صياغات التشكيل النسيجي للخلية الحية”، للفنانة أمل فاروق عب دالعظيم، مدرس دكتور بقسم الأشغال الفنية تخصص نسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

أما المعرض الثاني، فهو معرض بعنوان ورق لعب"، للفنانة هند سعد محمد حسين عبيد، أستاذ التصميم المساعد بقسم التصميمات الزخرفية كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

وفي أجندة المعارض التشكيلية، يفتتح الفنان وجيه يسى، في الخامسة من مساء غد الأحد أيضا، فعاليات معرضه “السيمفونية التاسعة”، وذلك في رحاب جاليري آزاد للفن التشكيلي بالشيخ زايد.

وفي السابعة مساء غد الأحد، يفتتح بجاليري ضي بالزمالك، معرضين فرديين، الأول للفنان سامي البلشي بعنوان “المسافة صفر”. والمعرض الثاني للقنان أحمد عمر بعنوان “مسارات” ويستمر المعرضين حتي 30 ديسمبر الجاري.

معرضين في جاليري أوبونتو

وفي السابعة من مساء يوم الإثنين 4 ديسمبر، يفتتح بجاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، معرضين. المعرض الأول للفنان “عمرو زكي”، ويقام تحت عنوان “نظرة إلي الداخل”، وتعرض أعماله في الطابق الأول من الجاليري، وتستمر فعالياته حتي 26 ديسمبر الجاري.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء الإثنين 4 ديسمبر أيضا، يستقبل الطابق الثاني بجاليري أوبونتو للفن التشكيلي، المعرض الفردي الخاص للفنان أحمد البدوي، والذي يحمل عنوان “ترنيمة الوادي”، ويستمر المعرض أيضا حتي 26 ديسمبر الجاري.

وفي السابعة مساء بعد غد الإثنين، وبالتزامن مع ذكرى رحيله السابعة، واحتفاءاً بمسيرته وتجربته الحافلة بالتميز والإبداع، ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضاً استعاديا للفنان القدير الراحل جميل شفيق بقاعة أفق للعروض المتغيرة، بمتحف محمد محمود خليل وحرمه. ويستمر العرض حتى 3 يناير 2024 .

وضمن أجندة المعارض التشكيلية، يفتتح بجاليري أركان، المعرض الجماعي المشترك، “علشانك يا فلسطين”، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 5 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 70 فنان تشكيلي.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 5 ديسمبر ــ يفتتح بجاليري سفر خان بالزمالك، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان إبراهيم خطاب، “طبقات الحب”. ويستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.