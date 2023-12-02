"ذا ويكند" يعلن تبرعه بـ 4 ملايين وجبة غذائية لأهالي غزة

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن المغني الكندي أبيل تسفاي الشهير بلقب "ذا ويكند"، أعلن عن تقديمه 4 ملايين وجبة غذائية للبرنامج لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وجه تسفاي، وهو سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني (XO) إلى الجهود الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي في غزة، حسبما ذكر برنامج الغذاء العالمي في بيان له.

وأضاف البيان أن التبرع يعادل 4 ملايين وجبة طارئة، والتي ستمول 820 طنًا متريًا من الطرود الغذائية التي يمكن أن تطعم أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، ولم يوضح برنامج الأغذية العالمي متى يمكن أن تصل تلك المساعدات إلى غزة.

من جانبها، وجهت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، الشكر للفنان تسفاي على مساهمته، معربة عن أملها أن يحذو الآخرون حذوه وأن يدعموا جهود البرنامج، والمغني الكندي ذا ويكند أصبح سفيرًا للنوايا الحسنة منذ عام 2021.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال في وقت سابق إن أكثر من مليون فلسطيني في غزة "على حافة المجاعة"، مضيفًا أنه منذ بداية الصراع في الـ 7من أكتوبر الماضي، اندلعت "كارثة إنسانية تفوق الحسبان".

معبر رفح استقبل ما يزيد عن 100 حالة من مرضى السرطان الذين لم يستطيعوا العلاج داخل قطاع غزة؛ بسبب خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، وسيتم نقل هؤلاء المرضى بطائرات من مطار العريش الدولي إلى دولة الإمارات لاستكمال العلاج.

وقد دخلت من معبر رفح ما يزيد عن 5 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر القطري إلى قطاع غزة بعد عمليات التنسيق"، والمسئولين عن المعبر قالوا إن المعبر مستعد تمامًا لعبور عشرات الشاحنات وأكثر من ذلك بكثير، لكن في حالة تأمين السيارات والتنسيق مع الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني للسماح بالدخول إلى قطاع غزة.