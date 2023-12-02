السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ذا ويكند" يعلن تبرعه بـ 4 ملايين وجبة غذائية لأهالي غزة

النجم الكندي ذا ويكند
النجم الكندي ذا ويكند

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن المغني الكندي أبيل تسفاي الشهير بلقب "ذا ويكند"، أعلن عن تقديمه 4 ملايين وجبة غذائية للبرنامج لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وجه تسفاي، وهو سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني (XO) إلى الجهود الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي في غزة، حسبما ذكر برنامج الغذاء العالمي في بيان له.

وأضاف البيان أن التبرع يعادل 4 ملايين وجبة طارئة، والتي ستمول 820 طنًا متريًا من الطرود الغذائية التي يمكن أن تطعم أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، ولم يوضح برنامج الأغذية العالمي متى يمكن أن تصل تلك المساعدات إلى غزة.

من جانبها، وجهت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، الشكر للفنان تسفاي على مساهمته، معربة عن أملها أن يحذو الآخرون حذوه وأن يدعموا جهود البرنامج، والمغني الكندي ذا ويكند أصبح سفيرًا للنوايا الحسنة منذ عام 2021.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال في وقت سابق إن أكثر من مليون فلسطيني في غزة "على حافة المجاعة"، مضيفًا أنه منذ بداية الصراع في الـ 7من أكتوبر الماضي، اندلعت "كارثة إنسانية تفوق الحسبان".

استقبال معبر رفح للمرضي الفلسطنيين

معبر رفح استقبل ما يزيد عن 100 حالة من مرضى السرطان الذين لم يستطيعوا العلاج داخل قطاع غزة؛ بسبب خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، وسيتم نقل هؤلاء المرضى بطائرات من مطار العريش الدولي إلى دولة الإمارات لاستكمال العلاج.

وقد دخلت من معبر رفح ما يزيد عن 5 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر القطري إلى قطاع غزة بعد عمليات التنسيق"، والمسئولين عن المعبر قالوا إن المعبر مستعد تمامًا لعبور عشرات الشاحنات وأكثر من ذلك بكثير، لكن في حالة تأمين السيارات والتنسيق مع الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني للسماح بالدخول إلى قطاع غزة.

برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المغني الكندي أبيل تسفاي الشهير بلقب ذا ويكند ذا ويكند وجبه غذائية أهالى قطاع غزة

مواد متعلقة

مسلسلات الأوف سيزون.. سر تأجيل عرض "بقينا اتنين"

هشام الرشيدي لـ"الدستور": "حدث بالفعل" هو ابني الذي ولد على يدي

ماجد المصرى: فكرة الأمراض النفسية جديدة على الدراما المصرية

أحمد عبدالله محمود: الشركة المتحدة صاحبة فضل فى استمرارى

فادي النجار عن "حدث بالفعل": قائم على قصص حقيقية

ريش أبيض.. حكاية عن المرضى النفسيين وجرائم من قلب الواقع

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "زينهم" وتردد القنوات الناقلة

"زينهم" الحلقة 9| زينهم مهدد بالحبس.. وجميلة تتقرب من والدته (صور)

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة