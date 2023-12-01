الجمعة 01 ديسمبر 2023
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القاهرة الإخبارية: معبر رفح يستقبل 100 مريض بالسرطان من فلسطين

جريدة الدستور

قال محمد عبيد مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن معبر رفح يستعد لدخول شاحنات من المساعدات الإضافية إلى قطاع غزة بعدما توقفت على مدار الساعات الماضية منذ الساعة السابعة صباح هذا اليوم تزامنًا مع استكمال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك حالة من التكدس داخل مخازن الأونروا، حيث تدخل عشرات الشاحنات وتعود مرة أخرى إلى الجانب المصري.

كما أشار إلى أن معبر رفح استقبل ما يزيد عن 100 حالة من مرضى السرطان الذين لم يستطيعوا العلاج داخل قطاع غزة؛ بسبب خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة.

وأوضح أنه سيتم نقل هؤلاء المرضى بطائرات من مطار العريش الدولي إلى دولة الإمارات لاستكمال العلاج.

وتابع: "دخلت من معبر رفح ما يزيد عن 5 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر القطري إلى قطاع غزة بعد عمليات التنسيق"، مشيرًا إلى أن المسئولين عن المعبر قالوا إن المعبر مستعد تمامًا لعبور عشرات الشاحنات وأكثر من ذلك بكثير، لكن في حالة تأمين السيارات والتنسيق مع الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني للسماح بالدخول إلى قطاع غزة".

معبر رفح قطاع غزة القاهرة الإخبارية غزة شاحنات المساعدات الإنسانية

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