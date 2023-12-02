تأجيل استكمال محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية"

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت،تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين، وذلك في القضية التي تحمل رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق لجلسة 2 مارس.

وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية ولاية الإسماعيلية".

وجهت جهات التحقيق في وقت سابق للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.