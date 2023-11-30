الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختلس أموالا كانت بحيازته.. إحالة محضر بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية للجنايات

محاكمة
محاكمة

أحالت نيابة الجيزة، محضرا بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية بتهمة الاختلاس إلى محكمة الجنايات

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "أ. ح" وكشفت التحقيقات  أن المتهم حال كونه موظفا عاما من الأمناء علي الودائع محضر بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية -محكمة جنوب الجيزة الابتدائية أختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب ومناسبة  وظيفته.

تفاصيل التحقيقات

وتابعت التحقيقات، أن المتهم استلم من المدعو "م. م" مبلغ ثمانية وثلاثون ألف جنيه وخمسمائة جنيها بموجب إنذار عرض، والمعهود إليه بحكم وظيفته لتسليمها الي المنذر اليه "غ. أ" الا أنه أستأثر بها لنفسه مختلسا تلك المبالغ بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضافت التحقيقات أنه في ذات الزمان والمكان ووصلا لتحقيق مشروع الاجرامي أشترك وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي لآخر مجهول بمحضره وتوقيع عزاه زورا للمنذر اليه بما يفيد استلامه بشخصه لقيمة المبلغ المالي من انذار خلاف الحقيقة.

نيابة الجيزة محضر بمحكمة 6 اكتوبر الجزئية الاختلاس التحقيقات موظفا عاما

مواد متعلقة

الحبس سنة والغرامة 10 آلاف لمتهم بحيازة مخدر الحشيش في البساتين

أحكام مشددة في حق 3 متهمين تجار آثار بالتجمع الخامس

هتك عرض زميلته وأبوه حرضه.. تفاصيل حبس شاب بالقطامية

اليوم.. استكمال محاكمة عامل بتهمة سرقة خزينة شركة بعابدين

أضروا بالاقتصاد القومى.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الماريوت لجلسة 25 فبراير

الحبس 6 أشهر لمُتهم بالتعدى على سيدة وحفيدها

مُعاقبة مُتهم بالحبس سنة لإدانته بحيازة مُخدرات في البساتين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

شرطة الاحتلال: منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان

تعرف على إيرادات «سنة أولى خطف» لبيومى فؤاد فى أول أيام عرضه

رحيل عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنرى كيسنجر

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

"النصر للسيارات" تتفاوض مع مستثمرين محلين وأجانب لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم