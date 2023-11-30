اختلس أموالا كانت بحيازته.. إحالة محضر بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية للجنايات

أحالت نيابة الجيزة، محضرا بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية بتهمة الاختلاس إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "أ. ح" وكشفت التحقيقات أن المتهم حال كونه موظفا عاما من الأمناء علي الودائع محضر بمحكمة 6 أكتوبر الجزئية -محكمة جنوب الجيزة الابتدائية أختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب ومناسبة وظيفته.

تفاصيل التحقيقات

وتابعت التحقيقات، أن المتهم استلم من المدعو "م. م" مبلغ ثمانية وثلاثون ألف جنيه وخمسمائة جنيها بموجب إنذار عرض، والمعهود إليه بحكم وظيفته لتسليمها الي المنذر اليه "غ. أ" الا أنه أستأثر بها لنفسه مختلسا تلك المبالغ بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضافت التحقيقات أنه في ذات الزمان والمكان ووصلا لتحقيق مشروع الاجرامي أشترك وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي لآخر مجهول بمحضره وتوقيع عزاه زورا للمنذر اليه بما يفيد استلامه بشخصه لقيمة المبلغ المالي من انذار خلاف الحقيقة.